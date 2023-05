Demain nous appartient spoilers : Georges face à Vanessa, le mariage, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 22 au 26 mai 2023)

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 22 au 26 mai 2023 – C’est samedi et le long week-end se poursuit. Et si vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient », c’est le moment ! Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus sur ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par le retour de Vanessa pour son procès. Et Georges va devoir se confronter à son ex !

A LIRE AUSSI : EXCLU Demain nous appartient : Vanessa va s’évader et tuer à nouveau !







Les collègues de Georges s’interrogent : serait-il toujours amoureux de Vanessa alors qu’elle a tué cinq femmes l’année dernière ? De son côté, Bart veut qu’elle prenne la peine maximale. Et Victoire découvre que l’avocat de Vanessa n’est autre que le frère d’Aaron !

Après l’arrestation de Stéphane, l’enquête est terminée et Diego n’a plus personne. Mais la famille Delcourt a pris une grande décision : ils vont garder Diego avec eux !

C’est l’heure du mariage pour Audrey et Damien. Mais Audrey a une irruption cutanée sur le visage, elle est défigurée !



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 mai 2023

Lundi 22 mai (épisode 1431) : Vanessa est prête à tout pour échapper à la prison. Raphaëlle est piquée par un cadeau inquiétant. Martin est surpris avec une autre femme. La famille Delcourt s’agrandit.

Mardi 23 mai (épisode 1432) : Raphaëlle est dans le viseur d’un criminel. Georges est déstabilisé par l’avocat de Vanessa. Soraya se console auprès d’un ami inattendu. Martin met Raphaëlle dos au mur.

Mercredi 24 mai (épisode 1433) : Victoire découvre le côté obscur d’Aaron. Sébastien se débarrasse d’une preuve majeure. Une rencontre spirituelle aide Soraya à aller de l’avant. Le mensonge de Roxane fait enrager Sara.

Jeudi 25 mai (épisode 1434) : Sébastien trouve de l’aide auprès de Martin. Raphaëlle doit abandonner ses clients à l’orée du procès. Audrey est défigurée la veille de son mariage. Noor fait un aveu contrariant à Gabriel.

Vendredi 26 mai (épisode 1435) : La relation entre Georges et Vanessa trouble les enquêteurs. Victoire court un grand danger. Roxane doit se séparer d’Enora. Audrey et Damien se disent « oui » dans un lieu incongru.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 22 au 26 mai 2023

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…