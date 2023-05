« 13h15 le samedi » du 27 mai : au sommaire aujourd’hui

« 13h15 le samedi » du 27 mai 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui il s’agit d’une rediffusion et on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend.







Rendez-vous dès 13h15 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le samedi » du 27 mai 2023 : le programme

🔵 La « tornade » du Kentucky

Mickaëlle Michel vient de s’installer aux Etats-Unis pour vivre son « American dream » : participer à la plus prestigieuse des courses hippiques, le Kentucky derby.

Elle n’a que 27 ans mais est déjà un phénomène, dans ce monde fermé et réservé aux hommes. Première femme cravache d’or de l’histoire en 2018, elle a gagné des dizaines de courses à travers le monde et s’est fait connaitre.

Nous l’avons suivie le 6 mai dernier lors de sa participation à la course, naviguant dans ce milieu très masculin où elle doit faire ses preuves.



Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.