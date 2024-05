Demain nous appartient spoiler : Jordan et Violette prêts à s'embrasser quand... (vidéo épisode du 20 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Violette et Jordan se rapprochent plus que jamais en ce moment dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, ils vont être sur le point de s’embrasser !











Jordan et Violette sont seuls dans une salle au lycée et ils travaillent sur l’idée d’association de Bastien… Ils se rapprochent et sont enfin sur le point de s’embrasser ! Mais François fait irruption pile à ce moment là et les interrompt !

Décidément, Jordan et Violette se cherchent mais ils ont bien du mal à se trouver… Vont-ils enfin échanger leur premier baiser et démarrer une belle histoire ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1689 du 20 mai 2024 : Jordan et Violette, le bisou

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.