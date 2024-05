« 12 ans, 7 mois et 11 jours » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur France 2 (15 mai 2024)

Publicité





« 12 ans, 7 mois et 11 jours » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir, mercredi 15 mai 2024. C’est le téléfilm inédit « 12 ans, 7 mois et 11 jours » que vos attend ce soir sur France 2, avec Julie Gayet et Marie Denarnaud dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« 12 ans, 7 mois et 11 jours » : l'histoire

Malgré son acquittement dans l’accident tragique ayant coûté la vie à Raphaël à l’âge de 12 ans, 7 mois et 11 jours, Inès Zerouali porte toujours le poids de la culpabilité liée à cette perte. Elle est persuadée que Lucie Coubert, la mère de Raphaël, nourrit des intentions de vengeance envers son fils Théo, qui atteindra bientôt l’âge fatidique de 12 ans, 7 mois et 11 jours.

Cette angoisse la consume au point de la tenir à distance de son mari, Mehdi Zerouali, qui a finalement entamé une procédure de divorce. Quand le jour redouté arrive enfin, Inès, déterminée à protéger son fils, décide de le cacher dans une cabane au cœur de la forêt, le temps d’affronter Lucie. Son objectif est clair : obtenir des aveux de la part de Lucie et la persuader d’abandonner ses intentions de vengeance.



Cependant, même les plans les mieux élaborés sont susceptibles d’être perturbés par un imprévu : Mehdi, convaincu qu’Inès a enlevé leur fils, est résolu à le retrouver. Il se tourne vers le commandant de gendarmerie Sylvain Morel pour obtenir de l’aide, ignorant que ce dernier est bien plus impliqué dans cette affaire qu’il ne le soupçonne.

« 12 ans, 7 mois et 11 jours », interprètes et personnages

Avec : Marie Denarnaud (Inès Zerouali), Julie Gayet (Lucie Coubert), Hubert Delattre (Sylvain Morel), Mhamed Arezki (Mehdi Zerouali), Anton Alluin (Théo Zerouali), Hadrien Heaulme (Maxime Coubert), Jehan Renard (Raphaël), Christophe Kourotchkine (Philippe), Olivier Bonjour (voisin Inès), Marie-Pierre Bellefleur (mère Ladji), Durel Nkounkou Loumouamou (Ladji), Thibaud Bougel (doublure Théo), Pol Gabriel Marchal (doublure Théo)

« 12 ans, 7 mois et 11 jours », c’est ce soir dès 21h10 sur France 2 et France.TV