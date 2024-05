« Will Trent », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (15 mai 2024)

Publicité





Will Trent, vos épisodes inédits du mercredi 15 mai 2024 – C’est ce mercredi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Will Trent ». Au programme aujourd’hui, les trois premiers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Will Trent » : présentation de la série

Will Trent, agent spécial du Bureau d’Investigation de la Géorgie (GBI), a été abandonné à la naissance et a traversé une enfance et une adolescence tumultueuses dans le système de familles d’accueil surchargé d’Atlanta. Malgré ces obstacles, il s’est forgé une détermination inébranlable à ne laisser personne derrière. Aujourd’hui, en tant qu’agent spécial du GBI, il affiche le meilleur taux de résolution des affaires, faisant preuve d’une expertise remarquable dans son domaine.

Personnages et interprètes

Avec : Ramón Rodríguez (Will Trent), Erika Christensen (Angie Polaski), Iantha Richardson (Faith Mitchell), Jake McLaughlin (Michael Ormewood), Sonja Sohn (Amanda Wagner)



Votre épisode du 15 mai

Épisode 1 : L’agent spécial Will Trent, du Georgia Bureau of Investigation (GBI), a été abandonné à la naissance. Il a ensuite connu une enfance difficile, à la merci du système de placement familial débordé d’Atlanta. A présent, Will est fermement déterminé à user de son point de vue unique pour s’assurer que personne ne soit abandonné comme il l’a été. L’agent spécial a le taux d’élucidation le plus élevé du GBI. Une enquête sur un meurtre l’amène à utiliser son instinct hors du commun et son expérience pour mener ses investigations…

Épisode 2 : L’équipe du Georgia Bureau of Investigation continue ses investigations suite à la disparition d’une jeune fille. Will se sent frustré dans sa recherche du suspect. Angie doit évaluer ses relations de travail alors qu’elle suit une nouvelle affaire avec Ormewood.

Épisode 3 : Will et Faith enquêtent sur un meurtre perpétré dans une petite ville. Ils découvrent qu’il y a un lien entre cet assassinat et une ancienne affaire. Le décès d’un agent de sécurité rend Angie perplexe.

