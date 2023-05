« Homos en France » : votre documentaire ce soir sur France 2 (16 mai)

« Homos en France », c’est le documentaire inédit à découvrir ce soir, mardi 16 mai 2023. En écho à la Journée mondiale du 17 mai contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, France 2 propose ce mardi soir une programmation événementielle s’ouvrant sur une « Soirée continue » avec la diffusion du documentaire inédit « Homos en France », coécrit par Vincent Dedienne et Aurélia Perreau, également réalisatrice. Ce film raconte l’expérience intime d’être lesbienne, gay, bi ou pan, dans la France d’aujourd’hui, quel que soit son milieu d’origine et toutes générations confondues. Un débat présenté par Julian Bugier prolongera ce documentaire qui rappelle le long combat mené pour la liberté et les droits des homosexuels.







A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Homos en France », présentation

10 ans après le vote du mariage pour tous, est-il plus simple d’être homosexuel(le) en France ?

Les homos sont davantage présents dans le champ médiatique mais les actes homophobes ne cessent d’augmenter. Les personnalités de la politique ou de la culture font leur coming out mais les insultes, les violences physiques et le cyberharcèlement font de plus en plus de victimes. Alors que la société accepte de plus en plus l’homosexualité, se découvrir, grandir, s’affirmer homosexuel s’apparente toujours à un cheminement singulier et solitaire.

Homos en France est le film qui raconte l’expérience intime d’être lesbienne, gay, bi ou pan dans la France d’aujourd’hui, quel que soit son milieu d’origine.

A travers les témoignages d’anonymes ou de célébrités, le décryptage des grandes étapes de la découverte de soi, la relecture des images fortes, de la fierté homosexuelle mais aussi de l’homophobie plus ou moins consciente de notre culture populaire, le film montre l’incroyable combat déjà mené mais encore inachevé. Le combat pour être soi et vivre comme les autres.



Avec la participation d’Angèle, Laure Murat, Hugo Bardin/Paloma, Ouissem Belgacem, Jean-Baptiste Marteau, Gérard Araud, Catherine Lara…

« Homos en France », extrait vidéo

#HomosEnFrance : leurs histoires intimes, leurs combats, leurs fiertés, racontés dans un documentaire à voir ce mardi à 21h10 et sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf pic.twitter.com/t9ktRD78jR — France 2 (@France2tv) May 15, 2023

Et à 22h55 > Débat

Julian Bugier prolongera le documentaire avec un débat.

Jérémy Clamy-Edroux, 1er rugbyman professionnel à avoir révélé son homosexualité

Lou et Léo, 25 ans, jeune couple de lesbiennes

Jibril, 22 ans, rejeté par sa famille après son coming-out

Clément Beaune, Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports.

Joël Deumier, Coprésident de SOS Homophobie

David Perrotin, Journaliste Médiapart, co-réalisateur de « guet-apens, des crimes invisibles »

23h55 > Homosexualité, les derniers condamnés

Le 6 août 1942, un décret signé par Philippe Pétain et Pierre Laval rétablit le délit d’homosexualité. Les relations sexuelles entre deux personnes de même sexe et de moins de 21 ans sont interdites, alors qu’elles sont autorisées pour les hétérosexuels dès lors qu’ils ont 15 ans. Pour la première fois depuis la Révolution française apparaît la notion d’acte « contre nature ».

De l’après-guerre à 1982, plusieurs milliers de peines sont prononcées en France : un pan méconnu de l’histoire des Trente Glorieuses. Jugements en correctionnelle, amendes, prison parfois, les peines frappent essentiellement des hommes, de condition modeste et provinciaux.

Ce film donne la parole aux derniers témoins d’une époque pas si lointaine où les « pédés » (comme ils disaient) étaient des parias, d’un temps où l’homosexualité se vivait dans la honte, « au placard ». Ils nous promènent dans les rares lieux de rencontre des années 1970, des quais du Havre aux rues droites des corons, du jardin des Tuileries aux « tasses » (pissotières) de Lyon, des bars à étage aux bals à la campagne. Quatre décennies d’illégalité qui prennent fin juste avant que ne s’ouvre une tragédie d’une autre ampleur : le sida.