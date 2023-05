C à vous du 24 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 24 mai 2023, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 et en direct de Cannes pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







C à vous du 24 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Immigration, marche en soutien au maire de Saint-Brévin, ingérence étrangère au RN… Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, vice-président de l’Assemblée nationale, est l’invité

🔵 📌 Inflation : les surgelés particulièrement touchés par la hausse des prix. On en parle avec la PDG de Picard, Cathy Collart Geiger

🔵 🎭 Alessandra Sublet pour son spectacle “Tous les risques n’auront pas la saveur du succès” qu’elle jouera du 7 au 29 juillet à Avignon, puis bientôt à Paris

🔵 🎬 Félix Lefebvre présente le film “Rien à perdre” de Delphine Deloget, en salle le 22 novembre,

🔵 🎵 Dans le live : Pierre Demaere est en live sur la scène de #CàVous avec le titre “Un jour je marierai un ange”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Le compositeur Éric Serra, pour les 35 ans du “Grand Bleu”, ciné concert cet été en France; et Michèle Laroque

