Un si grand soleil spoiler : Jules charge Kira et Thaïs devant la police (VIDÉO épisode du 29 mai)

Un si grand soleil spoiler – Les choses vont mal tourner pour Kira et Thaïs la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Béatrice va se retrouver entre la vie et la mort à l’hôpital après avoir arrêté son traitement contre le diabète au profit de gélules Tip Green…

Et au commissariat, Jules va charger Kira et Thaïs !







Il explique qu’il n’a jamais dit que ses produits pouvaient être aussi efficaces que des médicaments et il remet toute la faute sur les deux adolescentes… Thaïs tombe de haut et demande à Kira de confirmer qu’elle dit vrai. Mais face à Jules, Kira refuse de se défendre et dit qu’elle ne se souvient pas !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1156 du 29 mai 2023 : Jules devant la police, il charge Thaïs et Kira



