C à vous du 8 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 8 mai 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 8 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Emmanuel Macron célèbre le 8-Mai sur les Champs-Elysées et à Lyon pour un hommage à Jean Moulin. On en parle avec Olivier Wieviorka, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale

🔵 📌 Crise du logement : les propositions du Conseil National de la Refondation bientôt dévoilées. Véronique Bedague, PDG de Nexity et Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbe Pierre, sont les invités de C à vous

🔵 🎵 Dans le live : Hatik présente son nouvel album “Niyya” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du “Paradis Latin” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Agnès Jaoui pour le film “Le cours de la vie”, au cinéma le 10 mai

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 8 mai 2023 à 19h sur France 5.



