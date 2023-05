Capital du 14 mai 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Capital du 14 mai 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Foire de Paris – Spécial maison : je m’offre tout sans me ruiner ! ».







Publicité





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Publicité





Capital du 14 mai 2023 : sommaire et reportages de ce soir

En l’espace de douze jours, la Foire de Paris va générer 200 millions d’euros de chiffre d’affaires ! Des centaines d’exposants viennent faire du business « en mode sprint ». Le cœur du réacteur Porte de Versailles (Paris 15ème), ce sont les stands dédiés à l’équipement de la maison. Canapés, robots ménagers, accessoires déco… exposants ou acheteurs qui font les meilleures affaires sur la foire de Paris ?

Pour BoboChic, une marque de meubles qui ne vend que sur internet, c’est une grande première. Née il y a seulement sept ans, elle réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Ses fondateurs Sébastien Réa et Emmanuel Mendès sont allés en Pologne, chez un de leurs fournisseurs, pour négocier un canapé « spécial Foire de Paris » à 800 euros. Ce stand sera un galop d’essai. Loin d’internet, ils vont se confronter pour la première fois à de « vrais » clients ! Leur entrée de gamme au prix agressif leur permettra-t-elle de se faire une place face aux géants du secteur présents sur la Foire ?

Singer n’a quant à elle jamais raté la Foire de Paris depuis 1904 ! Cette année, la marque installe un stand à 150 000 euros de budget avec un enjeu considérable : dépoussiérer son image. En effet, la couture fait son grand retour auprès des jeunes car elle permet de combiner vraies économies et durabilité. Singer se lance même dans le petit électroménager, du robot de cuisine au fer à repasser. Sur chaque article vendu, les commerciaux touchent 15 à 25 % de commission. La meilleure vendeuse a même réussi l’an dernier à toucher 7 000 euros de prime !

La Foire de Paris, c’est aussi, durant dix jours, une compétition intense entre camelots, les rois des petits prix. Ils ont ce talent pour rendre indispensables des produits dont on avait pourtant réussi à se passer jusque-là !

La Foire de Paris, c’est aussi l’incontournable Concours Lépine durant lequel les équipements de la maison sont régulièrement récompensés. Capital s’intéresse à ceux qui ont déjà remporté ce prix prestigieux, comme Guillaume Rolland, médaille d’or à 18 ans grâce à son réveil olfactif. Depuis, il a vendu son innovation à Lampe Berger, puis en est devenu le directeur de la recherche et développement. Cette année, il vient faire ses emplettes dans les allées du concours.

Mais un bon inventeur fait-il un bon entrepreneur ? Pour son premier Lépine, Christelle, ex-assistante dentaire, décrochera-t-elle une récompense grâce à sa masticbox ? Une invention anti-gaspi qui va ravir les bricoleurs puisqu’elle permet de conserver les pots de mastics entamés. Pour l’inventeuse, c’est une question de survie financière, son brevet lui a déjà coûté 60 000 euros.

Capital du 14 mai 2023, extrait vidéo

vidéo à venir



Publicité





« Foire de Paris – Spécial maison : je m’offre tout sans me ruiner ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.