Décès de Michel Cordes : « la peine et la douleur » de Laurent Kerusore

Décès de Michel Cordes, réactions – Deux jours après l’annonce de la mort de Michel Cordes, acteur phare de « Plus belle la vie », Laurent Kerusore est sorti du silence et a livré une première réaction. Celui qui a incarné son fils sur le petit écran pendant presque 18 ans a exprimé « sa peine et sa douleur ».







« Merci pour vos nombreux messages de soutien. Certains pourraient s’étonner de mon silence. Il n’est hélas que le reflet de ma peine et de ma douleur » a écrit Laurent Kerusore, alias Thomas Marci dans « Plus belle la vie ».







« J’attends simplement de pouvoir lui dire au revoir. Merci à tous » a-t-il ajouté.

Laurent Kerusore était arrivé dans « Plus belle la vie » en 2005 dans la peau de Thomas, le fils de Roland Marci incarné par Michel Cordes. A l’automne dernier, Laurent a déjà beaucoup pleuré au moment de dire au revoir à Michel, dont le personnage est mort un mois avant l’arrêt de la série de France 3. On imagine sa peine immense ce week-end.



Michel Cordes se serait suicidé

Rappelons que Michel Cordes a été retrouvé mort par balle. Il y avait une arme et trois lettre à côté de son corps sans vie, tout laisse penser à un suicide de l’acteur, qui venait de vivre une rupture difficile.

« Les volets étaient fermés depuis deux jours. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. » a expliqué, Loïc, un voisin de Michel Cordes au Parisien. Ils ont découvert trois lettres : une pour sa fille, une pour la police et une pour l’administration fiscale.

« Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. (…) Il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne, il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout » a confié le voisin de l’acteur.

Rappelons que son personnage de Roland Marci est mort place du Mistral en octobre dernier, un mois avant le clap de fin de la série de France 3.