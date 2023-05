Demain nous appartient du 31 mai : Georges va voir Vanessa (résumé + vidéo épisode 1438 en avance)

Demain nous appartient du 31 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1438 de DNA – Le procès de Vanessa est ajourné ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». La tueuse en série a reçu une balle mais elle est hors de danger à l’hôpital.







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1

Demain nous appartient du 31 mai 2023 – résumé de l’épisode 1438

Aurore et son équipe font le point après que quelqu’un ait tiré sur Vanessa à la sortie du tribunal. Le procès est ajournée alors que Vanessa est hors de danger. Mais qui a tiré sur Vanessa ? La police enquête. Et à l’hôpital, Nordine est chargé de surveillé la chambre de Vanessa. Georges ne respecte pas les consignes et va lui parler…

Pendant ce temps là, l’arrivée de Diego au lycée attire l’attention de Jack et Rayane. Et les avances d’un homme séduisant perturbent Judith…



Demain nous appartient du 31 mai 2023 – extrait vidéo de l’épisode

