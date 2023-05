Demain nous appartient : un personnage diabolique va revenir !

Coup de tonnerre pour les fans de la série de TF1 « Demain nous appartient » ! Un personnage diabolique sera de retour à Sète à partir du 22 mai 2023 et on peut vous dire que vous n’aviez certainement pas envie de le revoir !







Il s’agit de… Vanessa ! L’ex de Georges qui a tué Louise le jour de son mariage avec Bart l’an dernier, est de retour.







Et pour cause, c’est l’heure de son procès. Mais Vanessa n’a pas oublié Georges… Elle va tout tenter pour échapper à la prison, et malheureusement Georges ne va pas être insensible.

Georges va-t-il se laisser manipuler par Vanessa ? Réussira-t-elle à échapper à la justice ?



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.