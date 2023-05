Mort de Michel Cordes : les acteurs de « Plus belle la vie » réagissent

Toute la famille « Plus belle la vie » est en deuil depuis la terrible annonce de la mort de Michel Cordes, inoubliable Roland Marci dans le feuilleton marseillais. L’acteur, âgé de 77 ans, se serait suicidé à son domicile près de Montpellier.







La production de « Plus belle la vie » et de nombreux acteurs de la série ont réagi et lui ont rendu hommage.

« C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de l’acteur Michel Cordes. Figure emblématique de Plus Belle La Vie pendant plus de 18 ans avec son rôle de Roland Marci, Michel était un acteur de talent, passionné et aimé par son public. Toute la famille de Plus Belle La Vie et Newen Studios est en deuil et adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches » a écrit la production, Newen, sur les réseaux sociaux.







« Parce que tu aimais rire, parce qu’il y avait en toi cette éternelle jeunesse d’esprit. Parce que tu partageais aussi avec nous toute ton expérience de vie, d’homme et d’artiste. Parce que tu étais entier, sensible et fougueux. Parce que tu étais l’icône de notre série, le pilier et le papa de tous les acteurs. Parce que tu aimais tellement la vie. Parce que les épreuves, trop d’épreuves avilissent les cœurs trop purs, les esprits libres et les âmes bienveillantes. Parce que tu es étais un roc, parce que tu nous transmettais tes passions pour les mots, la poterie et l’authentique. Parce que tu étais un passionné, un amoureux, parce que je n’y crois pas, parce que je t’aime et que l’on t’aime au-delà » a écrit Fabienne Carat, alias Samia.



« NON !!! Je ne veux pas de cette horrible nouvelle. Je ne veux pas te croire déjà parti. Je ne veux pas te pleurer. Je ne veux pas ! J’ai l’impression que ce soir, tous ceux qui ont connu, fait, regardé, aimé Plus belle la vie sont orphelins. Michel, notre Roland national, est comme un papa pour nous tous. Toujours le regard espiègle de de l’enfant qu’il avait su garder en lui et en même temps cette sagesse joviale, son sourire et cette voix, cette voix qui résonne en chacun de nous ce soir, comme s’il nous disait au revoir. Adieu Michel. Adieu mon cher, mon tendre Michel, faux bougon et vrai gentil. Rigole en paix » a écrit Jérôme Bertin, alias Patrick Nebout.

« Repose en paix Michel… Tu etais tellement heureux la derniere fois que je t’ai vu. Je n’arrive pas à le croire.Adieu l’Ami…Avec toi du fond du coeur » a écrit Marie Réache, alias Babeth Nebout.

Alexandre Fabre, qui incarnait Charles Frémont, a publié deux photos avec Michel Cordes. Ils ont joué ensemble dans « Plus belle la vie » pendant 18 ans. Laurent Kerusore, qui incarnait son fils Thomas Marci, n’a pas encore eu la force de réagir et a simplement publié un carré noir sur les réseaux sociaux.

« Je suis remplie de peine ce soir je comprends pas …comme de nombreux camarades et fans je pense fort à toi et tes proches. Merci pour nos discussions, nos partages nos rires… Repose en paix mon cher et tendre Michel » a écrit Stéphanie Paréja (Jeanne dans PBLV).

VIDÉO Michel Cordes ému par les messages des autres acteurs à son départ de Plus belle la vie

Regardez cette vidéo remplie d’émotion au moment du départ de Michel Cordes de « Plus belle la vie » à l’automne dernier.