Ici tout commence du 29 mai : Hortense fait un lourd aveu (résumé + vidéo épisode 674)

Ici tout commence du 29 mai, résumé et vidéo extrait épisode 674 – Hortense est contrainte de faire un lourd aveu à sa mère ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Elle lui confie que ses troubles alimentaires ont recommencé…







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 29 mai 2023 – résumé de l’épisode 674

Hortense prend son petit déjeuner avec sa mère. Elle reçoit ses résultats d’analyse, ça va mieux mais son taux de potassium est toujours anormalement bas. Elle pense qu’Hortense refait des crises de boulimie. Hortense lui assure que non et que tout va bien, mais sa mère est très inquiète.

En cuisine, Hortense fait face à ses vieux démons et termine par s’effondrer. Elle avoue à sa mère être retombée dans ses vieux travers : ses troubles du comportement alimentaire.

Pendant ce temps là, David et David fêtent six mois d’amour… Une première pour David !



Ici tout commence du 29 mai 2023 – vidéo premières minutes

