Ici tout commence spoilers : les résumés jusqu’au 16 juin 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 12 au 16 juin 2023 – Que va-t-il se passer le mois prochan dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 juin 2023.







Et on peut déjà vous dire qu’entre Jasmine et Axel, c’est toujours très tendu. Jasmine prépare une surprise pour Axel mais il est tiraillé entre amour et révisions…







Alors que les examens approchent, Ethan fait n’importe quoi et dérape. De son côté, Enzo est prêt à tout pour être le chef du pop-up cet été. Et Salomé reçoit une proposition de travail pour l’été.

Et contre toute attente, Anaïs et Charlène se rapprochent.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 12 au 16 juin 2023

Lundi 12 juin (épisode 684) : Alors que les révisions sont lancées, Jasmine prépare une surprise pour Axel. Claire et Olivia prennent une grande décision. Grâce à Vic, Enzo a une révélation en cuisine.

Mardi 13 juin (épisode 685) : Entre amour et révisions, le cœur d’Axel balance. Ethan choisit de plancher… mais pas sur les examens. Pour devenir chef du Pop Up, Enzo tente de soudoyer Joachim.

Mercredi 14 juin (épisode 686) : En cuisine, les tensions entre Axel et Jasmine débordent. Charlène bouillonne de voir Teyssier proche d’Anaïs. Ethan ment à Antoine pour sauver la mise à son équipe.

Jeudi 15 juin (épisode 687) : A L’institut, la première épreuve des examens est lancée. Pour Ethan, il est temps d’assumer ses erreurs. Anaïs et Charlène prennent la route de la réconciliation.

Vendredi 16 juin (épisode 688) : Pendant la fête post-examens, deux élèves dérapent. Un chef très influent fait son apparition à L’institut. Salomé reçoit une belle proposition de travail pour l’été.



