« Mariés au premier regard » du 29 mai 2023 : ce qui vous attend dans l’épisode 11 ce soir sur M6

« Mariés au premier regard » du 29 mai 2023 – Ce lundi soir et comme chaque semaine, M6 continue de diffuser la saison 7 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Estelle et Maximilien, Léa et Emmanuel, Anabel et Fabrice, ainsi que Pedro et Jefferson.







« Mariés au premier regard » du 29 mai, au programme ce soir

🔵 Alors qu’Estelle et Maximilien vivaient la plus belle des idylles depuis leur mariage, une simple séance de sport va mettre le feu aux poudres. Estelle va faire une énorme crise de jalousie à Maximilien, lui reprochant de faire du coaching sportf avec des femmes…

🔵 Toujours plus amoureux, Léa et Emmanuel ont pourtant une crainte : que la routine et le quotidien prennent le pas sur la passion physique qu’ils vivent depuis plusieurs semaines. Au point que Gilbert décidera d’intervenir.

🔵 Nous retrouveront Anabel et Fabrice pour le bilan final avec les experts. Très éprise de son mari et rêvant de construire son avenir avec cette âme soeur dont elle a rêvé toute sa vie, Anabel n’est pourtant pas complètement rassuré sur leur avenir ensemble.

🔵 Entre moments tendres et incroyable complicité, les retrouvailles entre Pedro et Jefferson vont les conforter un peu plus encore sur la force de leur mariage. Avec toutefois le risque que ce bonheur auquel ils ne croyaient plus effraie Pedro et réveille la douleur du passé.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 7

Chaque année de plus en plus de célibataires expriment leur confiance en la science pour trouver l’amour. Pour la saison 7 de “Mariés au premier regard”, plus de 25 000 personnes ont déposé leur candidature pour se marier au premier regard. Cette saison, les 14 participants sélectionnés se sont livrés comme jamais : nous allons vibrer avec eux, partager leurs sentiments, leurs joies, leurs doutes, mais aussi leurs interrogations.

Plus que jamais, cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles ce qui donnera lieu à des séquences inédites dans le programme. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?



Extrait vidéo du 29 mai

