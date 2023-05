Ici tout commence du 30 mai : une élève quitte l’institut (résumé + vidéo épisode 675)

Ici tout commence du 30 mai, résumé et vidéo extrait épisode 675 – Une élève va quitter l’institut ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle a été accepté à la villa Médicis, Samia s’en va.







Ici tout commence du 30 mai 2023 – résumé de l’épisode 675

Samia a été acceptée à la villa Médicis à Rome. Elle a pris sa décision et l’annonce à ses amies, Billie et Vic. Samia doit partir dès maintenant, le temps d’aller dire au revoir à ses parents avant de rejoindre Rome avant que les cours commencent. Vic ne comprend pas qu’elle ne passe pas ses examens avant de partir…

A l’Institut, Hortense s’enfonce dans le mensonge. Lisandro a une surprise inattendue pour David et Deva.



Ici tout commence du 30 mai 2023 – vidéo premières minutes

