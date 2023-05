Ici tout commence spoiler : le départ d’Hortense (vidéo épisode du 1er juin)

Ici tout commence spoiler – Hortense va prendre une grande décision dans quelques jours dans votre série « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Hortense va décider de quitter l’institut et partir à Bordeaux avec sa mère !

Hortense se confie à Vic, elle a l’impression d’être en plein cauchemar…







L’état de santé d’Hortense s’est dégradée et sa mère pense qu’elle est peut être gravement malade. Résultat, elle va l’emmener à Bordeaux passer des examens… Hortense est inquiète mais Vic tente de la rassurer : si elle n’a rien, elle pourra vite revenir donner des cours. Et dans le cas contraire, mieux vaut découvrir au plus vite ce qu’elle a.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 677 du 1er juin 2023, Hortense quitte l’institut



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

