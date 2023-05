Ici tout commence du 4 mai : Anaïs culpabilise, Théo rentre chez lui (résumé + vidéo épisode 657)

Ici tout commence du 4 mai, résumé et vidéo extrait épisode 657 – Théo est de retour chez lui ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Il se remet doucement et sa famille est aux petits soins. Et pendant ce temps là, Anaïs s’en veut…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Kelly en danger ? (vidéo épisode du 8 mai)







Publicité





Ici tout commence du 4 mai 2023 – résumé de l’épisode 657

Théo se remet doucement de son agression. Charlène et Constance sont aux petits soins. Théo a reçu un appel de son père, Emmanuel voulait rentrer de Séoul mais Théo lui a dit que ce n’était pas la peine. Il veut que son fils porte plainte. Théo n’en a pas envie.

De son côté, Anaïs se sent coupable… Elle n’aurait jamais dû lui rendre visite à l’hôpital avec Lisandro… Salomé essaie de la rassurer, elle pense que Théo a parlé sous le coup de la colère. Elle n’y est pour rien.

Mais Charlène déclare la guerre à Anaïs. A L’institut, Hortense et Vic accueillent une invitée surprise. Et Rose vole au secours de Solal pour son évaluation de boulangerie…



Publicité





Ici tout commence du 4 mai 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff