Ici tout commence spoiler : Solal est amoureux de... (vidéo épisode du 19 mai)

Ici tout commence spoiler – Solal et Rose se sont rapprochés ces derniers temps dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, Rose va bizarrement prendre ses distances…

Solal ne comprend pas, il demande à Axel si sa demi-soeur ne lui aurait pas parlé de lui.







Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : départ, rapprochements, les résumés jusqu’au 2 juin 2023







Publicité





Axel et Ethan se demandent ce qui se passe entre Solal et Rose. Solal finit par reconnaitre qu’il a des sentiments pour Rose… Il est amoureux ! Ethan rappelle à Solal que c’est la directrice du master, qu’elle est en couple et qu’elle a 20 ans de plus que lui. Mais Solal n’arrive pas à se la sortir de la tête…

Et si Rose était elle aussi attirée par Solal ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 668 du 19 mai 2023, Solal est amoureux de Rose



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.