C à vous du 16 mai 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 16 mai 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 16 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Tournée européenne de Volodymyr Zelensky, second tour des élections présidentielles en Turquie… L’eurodéputé Raphael Glucksmann est l’invité de C à vous

🔵 📌 Biodiversité : un quart de la population d’oiseaux a disparu en Europe en l’espace de 40 ans. On en parle avec Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO France, auteur du livre “Dictionnaire amoureux des oiseaux” aux Editions Plon

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous également : Chloé Lopes Gomes pour son livre “Le Cygne noir”, paru aux Editions Stock; et Yann Arthus-Bertrand pour le documentaire “Vivant”, diffusé le 23 mai à 21H10 sur France 2

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Olivier Bel, chef du restaurant “Le Louis Vins” dans le 5ème arrondissement de Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Forest Whitaker, acteur, fondateur et PDG de l’ONG Whitaker Peace & Development

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 16 mai 2023 à 19h sur France 5.



Publicité