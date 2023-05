Ici tout commence spoiler : Claire s’inquiète (vidéo épisode du 29 mai)

Ici tout commence spoiler – Claire va s’inquiéter pour Hortense dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la cheffe Guinot va venir voir Hortense pour s’assurer que tout va bien…

Elle sent qu’Hortense ne va pas bien et que la charge mentale est élevée entre son nouveau travail de prof et ses examens de fin d’année.







La veille, Hortense a fait un malaise et a perdu connaissance dans les vestiaires de l’institut… Mais face à la cheffe, Hortense fait mine que tout va bien et elle ne lui dit rien.

Claire goute la ratatouille préparée par Hortense, elle semble préoccupée…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 674 du 29 mai 2023, Claire inquiète pour Hortense



