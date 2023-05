Jean-Pierre Foucault victime d’une crise cardiaque

Grosse frayeur pour Jean-Pierre Foucault, qui vient de confier avoir été victime d’une crise cardiaque le mois dernier. Si aujourd’hui l’animateur de TF1 va mieux, il a eu très peur et a fait deux arrêts cardiaques !







« C’est en descendant de l’avion à Marignane que j’ai ressenti une forte oppression thoracique. J’ai demandé à mon épouse un peu d’eau, mais la douleur n’est pas passée. » a expliqué Jean-Pierre Foucault à Doctissimo. L’animateur a quand même conduit pendant 20min jusqu’à son domicile à Carry-le-Rouet. Mais en arrivant chez lui, il a tout de suite compris que ça n’allait pas.







« Une fois sur place, je n’ai pas pu gravir les quelques marches qui me séparaient de la porte d’entrée. Je me suis allongé par terre, dans le jardin, et nous avons appelé les secours. Ils m’ont alors indiqué de ne plus bouger. » a-t-il déclaré. « C’est la forte douleur thoracique qui m’a immédiatement fait penser à un arrêt cardiaque. L’autre détail qui m’a alerté, c’est que je n’arrivais plus à mettre mes chaussures avant de prendre l’avion : mes pieds étaient gonflés. Je porte aussi des stents depuis 2019 »

Jean-Pierre Foucault, 75 ans, a ensuite été opéré d’urgence : « Les chirurgiens m’on ensuite débouché un stent, puis j’ai été admis au service de soins intensifs. Je suis ensuite monté d’un étage et je me suis reposé durant 5-6 jours. »



Aujourd’hui, après une convalescence de trois semaines dans un établissement spécialisé à Hyères, Jean-Pierre va bien et il se repose.