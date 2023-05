Ici tout commence du 11 mai : Lisandro anéanti (résumé + vidéo épisode 662)

Ici tout commence du 11 mai, résumé et vidéo extrait épisode 662 – Lisandro est tombé de haut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Anaïs lui a avoué qu’elle ne l’aimait plus hier soir et aujourd’hui, Lisandro est anéanti.







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1

Ici tout commence du 11 mai 2023 – résumé de l’épisode 662

Anaïs est triste après sa rupture avec Lisandro. Elle a dormi à la coloc et peut compter sur le soutien de Gaëtan et Salomé… Anaïs ne peut rien avaler, elle culpabilise d’avoir fait du mal à Lisandro. Salomé lui conseille de se faire remplacer au Double A mais Anaïs préfère aller travailler…

De son côté, Lisandro est anéanti. Il pleure devant Rose, qui tente de le réconforter. Lisandro a compris que c’était une rupture définitive et il s’en veut d’avoir tout gâché quand il l’a trompée.

Alors que Charlène essaie de réintégrer Marta, Anaïs fait un pas vers Théo. Voyant David malade, Deva devient paranoïaque. En cuisine, Hortense se découvre une nouvelle vocation.



Ici tout commence du 11 mai 2023 – vidéo premières minutes

