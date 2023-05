Demain nous appartient : Laetitia Milot rejoint le casting !

Demain nous appartient infos acteurs personnages – C’est une actrice bien connue des fans de séries quotidiennes qui va rejoindre le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » ! En effet, la chaîne vient d’annoncer l’arrivée de Laetitia Milot, qui a longtemps incarné Mélanie dans « Plus belle la vie ».







La comédienne Laëtitia Milot incarnera un personnage guest de l’arche d’été de « Demain nous appartient ». Elle interprètera le personnage d’Angélique, la tante de Sara.







Demain nous appartient : qui est Angélique ?

Angélique, la tante de Sara, est une médecin d’une petite quarantaine d’années, douce, avenante, et très protectrice envers Violette, sa fille unique et cousine de Sara. Angélique n’a pas vu sa nièce depuis près de 15 ans, lorsqu’elle est partie vivre en Australie avec Didier, l’oncle de Sara, et Violette.

Mais la naissance d’Enora les a décidés à renouer, et à venir passer des vacances en France, dans la demeure familiale où Sara a partagé avec eux beaucoup de souvenirs d’enfance. L’occasion de rencontrer Roxane et Enora sous le soleil Sétois.



Un personnage à découvrir cet été sur TF1 !

