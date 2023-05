JT de 13H – Votre Plus Beau Marché : le jury dévoilé

Votre Plus Beau Marché, le super jury – Aujourd’hui, mardi 9 mai, Marie-Sophie Lacarrau a révélé dans le JT de 13H de TF1 quelles seront les trois nouvelles personnalités du SUPER JURY de cette 6ème édition de Votre Plus Beau Marché.







Il s’agit cette année d’Anne-Claire Coudray, Camille Combal et Jean-Luc Reichmann qui ont accepté d’y participer cette saison, et qui succèdent à Evelyne Dhéliat, Denis Brogniart et Laurent Mariotte.







A leurs côtés dans ce Jury, il y aura aussi trois téléspectateurs. Ces derniers seront sélectionnés à l’issue d’un jeu-concours qui vient d’être lancé sur TF1 & Vous. Les téléspectateurs peuvent y déposer leur candidature dès aujourd’hui.

Votre Plus Beau Marché, à ce jour le total de votes atteint déjà plus de 2 millions

Le vote national se poursuit jusqu’au 25 mai, sur la page dédiée du site TF1 INFO, pour départager les 24 marchés régionaux lauréats en lice.



Le 26 mai marquera une nouvelle étape du vote national : une finale à 10 marchés. La compétition sera relancée avec la révélation du Top 10 du classement, nouvelle phase jusqu’à la clôture des votes le 16 juin.

Le 20 juin, place au Super Jury dont les six membres se réuniront à TF1 pour voter sur la base des trois marchés en tête de liste du vote national et tempèreront le classement à hauteur de 30%.

Enfin, c’est dans la semaine du 26 juin que Marie-Sophie Lacarrau révèlera dans le 13H le nom du marché vainqueur de cette 6ème édition, à l’occasion d’une page spéciale en direct.