Un si grand soleil spoiler : Laurine prépare un sale coup (VIDÉO épisode du 12 mai)

Un si grand soleil spoiler, résumé et extrait vidéo à l’avance de l’épisode du 12 mai 2023 – Laurine ne recule devant rien pour avoir ce qu’elle veut dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ».

En effet, Boris surprend sa soeur entrain de chercher des infos sur Chloé sur internet… Laurine est remontée : c’est à cause d’elle si Evan n’a pas voulu signer avec son père !

Boris retourne à ses révisions et Laurine passe un coup de fil… Elle va faire appel à un proche de son père pour piéger Chloé !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1146 du 12 mai 2023 : Laurine a un plan



Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.