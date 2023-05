« La disparue de Yellowstone » : votre téléfilm ce 9 mai sur TF1 (histoire et interprètes)

« La disparue de Yellowstone » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 9 mai 2023 – Ce mardi après-midi et comme tous les jours sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Aujourd’hui, il s’intitule « La disparue de Yellowstone ».







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La disparue de Yellowstone » : l’histoire

Jessie a fui la californie et un mari violent avec sa fille, Michelle. Elles traversent le parc de Yellowstone pour se rendre dans de la famille au Canada. Leur voiture tombe en panne, leurs téléphones ne captent pas, ce qui oblige Jessie à se rendre à pied jusqu’au garage le plus proche où elle fait la rencontre de Grant. Michelle n’a pas voulu l’accompagner car, n’étant pas au courant de tout, elle lui en veut d’avoir quitté son père. Elle attend donc seule dans la voiture et accepte l’aide de Nolan, un gentil garde forestier qu’elle a rencontré dans un restaurant un peu plus tôt…

La disparue de Yellowstone, interprètes et personnages

Avec : Lucie Guest (Jessie), Jonathan Scarfe (Grant), Cassandra Sawtell (Michelle), Aren Buchholz (Nolan)



