« La prochaine fois je viserai le coeur » : histoire du film ce soir sur France 3 (29 mai)

« La prochaine fois je viserai le coeur », c’est le film rediffusé ce lundi 29 mai 2023 sur France 3. Un film de Cédric Anger, avec Guillaume Canet, Ana Girardot, et Jean-Yves Berteloot.







A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming via la fonction direct de France.TV







« La prochaine fois je viserai le coeur » : résumé, synopsis

Franck est un jeune policier timide et effacé qui travaille dans l’Oise. C’est en fait un dangereux psychopathe qui se met à assassiner des jeunes filles rencontrées par hasard. Il les renverse avec sa voiture ou alors les prend en auto-stop et commet ses crimes. L’action se passe en 1978, et cela fait plusieurs mois qu’il agit. Sa hiérarchie le charge de mener l’enquête. Il va faire en sorte de brouiller les pistes. Il continue à tuer et se rend parfaitement compte qu’il est fou. Il se flagelle pour expier ses fautes et pratique la méditation. Il doit gérer ses démons quand la jeune Sophie, de dix ans sa cadette, tombe amoureuse de lui…



La bande-annonce

Voici la bande-annonce de votre film telle que diffusée en salles lors de sa sortie en 2014.