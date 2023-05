Demain nous appartient : une actrice phare quitte la série de TF1

Demain nous appartient spoiler infos à l’avance – C’est une actrice phare de la série de TF1 « Demain nous appartient » qui a décidé d’arrêter ! En effet, selon les informations de Télé Star, Clémence Lassalas quitte le feuilleton quotidien.

Celle qui interprète Charlie Molina depuis déjà plusieurs années a choisi de s’éloigner de Sète pour se consacrer à d’autres projets.







Le personnage de Charlie va donc partir prochainement. Mais Télé Star précise ne pas savoir si ce départ de Clémence Lassalas sera définitif ou non, et on ne sait pas dans quelles conditions Charlie quittera Sète.

En couple avec François et intégré à la famille Moreno, le personnage de Charlie a beaucoup évolué et s’était bien assagi ces derniers temps.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay sur MYTF1.