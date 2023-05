Festival de Cannes 2023 : cérémonie d’ouverture avec Michael Douglas ce soir sur France 2 (16 mai)

C’est le jour J ! Le Festival de Cannes 2023 démarre ce mardi 16 mai et la cérémonie d’ouverture se déroulera ce soir au Palais des Festivals. Une cérémonie à suivre en direct dès 18h50 sur France 2.







L’actrice française Chiara Mastroianni sera la maîtresse des Cérémonies de cette 76e édition du plus grand festival international du film.







En direct sur France 2, Chiara Mastroianni présentera la Cérémonie d’ouverture du Festival de Cannes ce mardi 16 mai, qui sera suivie de la projection du film « Jeanne du Barry » réalisé par Maïwenn. L’acteur américain Michael Douglas recevra une palme d’or d’honneur lors de cette cérémonie d’ouverture.

Égérie du cinéma français, référence du cinéma d’auteur, lauréate du Prix d’interprétation pour son rôle dans le film Chambre 212 (sélection Un certain regard du Festival en 2019), Chiara Mastroianni représente l’élégance, l’audace et l’intelligence d’un cinéma ouvert sur le monde.



Jour-J pour le 76e @Festival_Cannes ! Suivez la cérémonie d'ouverture, présentée par Chiara Mastroianni, en direct à 18h50 sur notre antenne et sur https://t.co/PaFR6EjDAN L'acteur et producteur américain Michael Douglas recevra une Palme d'or d'honneur. #Cannes2023 pic.twitter.com/cGafbvc4nt — France 2 (@France2tv) May 16, 2023

Les films de la Sélection officielle 2023

En compétition

– Jeanne du Barry de Maïwenn – Film d’ouverture Hors compétition

– Club Zéro de Jessica Hausner

– The Zone of Interest de Jonathan Glazer

– Fallen Leaves de Aki Kaurismaki

– Les Filles d’Olfa de Kaouther Ben Hania

– Asteroid City de Wes Anderson

– Anatomie d’une chute de Justine Triet

– Monster de Hirokazu Kore-eda

– Il sol dell’avvenire de Nanni Moretti

– L’Été dernier de Catherine Breillat

– Kuru Otlar Üstüne de Nuri Bilge Ceylan (Les Herbes sèches)

– La chimera de Alice Rohrwacher

– La Passion de Dodin-Bouffant de Tran Anh Hung

– Rapito de Marco Bellocchio

– May December de Todd Haynes

– Jeunesse de Wang Bing

– The Old Oak de Ken Loach

– Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy | 1er film

– Perfect Days de Wim Wenders

– Firebrand de Karim Aïnouz

Un certain regard

– Le Règne animal de Thomas Cailley – Film d’ouverture

– Los delincuentes de Rodrigo Moreno

– How to Have Sex de Molly Manning Walker | 1er film

– Goodbye Julia de Mohamed Kordofani | 1er film

– Kadib Abyad de Asmae El Moudir (La Mère de tous les mensonges)

– Simple comme Sylvain de Monia Chokri

– Crowrã de João Salaviza, Renée Nader Messora

– Los colonos de Felipe Gãlvez | 1er film (Les Colons)

– Augure de Baloji | 1er film

– The Breaking Ice de Anthony Chen

– Rosalie de Stéphanie Di Giusto

– The New Boy de Warwick Thornton

– If Only I Could Hibernate de Zoljargal Purevdash | 1er film

– Hopeless de Kim Chang-hoon | 1er film

– Terrestrial Verses de Ali Asgari, Alireza Khatami

– Rien à perdre de Delphine Deloget | 1er film

– Les Meutes de Kamal Lazraq | 1er film

– Salem de Jean-Bernard Marlin