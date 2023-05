« Le Corniaud » avec Bourvil et Louis de Funès, votre film ce soir sur France 2 (7 mai)

« Le Corniaud », c’est le film culte que France 2 rediffuse ce dimanche soir. Un film signé Gérard Oury avec Bourvil et Louis de Funès dans les rôles principaux.







A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en streaming gratuit via la fonction direct de France.TV







Un film que l’on ne présente plus et qui a déjà régalé des millions de Français sur grand comme sur petit écran. Aux côtés de ces deux monstres sacrés du cinéma, Venantino Venantini, Beba Loncar, Alida Chelli, Guy Delorme, Henri Génès ou bien encore Pierre Roussel



Le Corniaud : début de l’histoire

Dans le 5e arrondissement de Paris, en août 1964. Maréchal, un célibataire débonnaire, s’apprête à prendre la route pour l’Italie lorsque sa 2 CV est emboutie par la Rolls Royce de Léopold Saroyan, un homme d’affaires pressé. Pour le dédommager, Saroyan propose à Maréchal de convoyer une Cadillac de Naples à Bordeaux. Tout heureux de se voir offrir un voyage de rêve, le « Corniaud » accepte.

Le saviez-vous ?

– Sorti dans les salles de cinéma en 1965, le film a rencontré un immense succès puisqu’il s’est imposé comme le film le plus vu cette année-là avec pas moins de 11 739 783 spectateurs. Depuis il rasssemble plusieurs millions de téléspectateurs à chacune de ses diffusions à la télé.

– Pour cette comédie devenue culte, Gérard Oury s’est inspiré de la mésaventure d’un présentateur de la télévision française, Jacques Angelvin, qui fut arrêté aux États-Unis en 1962 au volant d’une Buick Invicta provenant de France et dans laquelle plus de cinquante kilogrammes d’héroïne pure avaient été dissimulés. Lors de son arrestation, la voiture ne contenait plus la drogue et Angelvin clama d’abord son innocence en prétendant avoir été dupé.

– La fameuse 2CV conduite par Bourvil qui se disloque lors de l’accident avec la voiture de Louis de Funès était équipée de boutons poussoirs afin qu’elle s’éparpille au moment voulu. Le spécialiste des effets spéciaux du film avait scié le véhicule en 250 morceaux puis re-assemblé le tout avec des crochets.(crédit/source : Wikipedia)

Vidéo

Et puisque nous avons évoqué la scène de l’accident, (re)découvrez-là maintenant en images.