Zone Interdite du 7 mai : sommaire de l’inédit ce soir sur M6

Zone Interdite du 7 mai 2023 – Ophélie Meunier vous donne rendez-vous ce dimanche soir sur M6 avec un nouveau numéro inédit du magazine « Zone Interdite ». Et ce soir, l’émission a pour thème « Plus grands, plus fous : les nouveaux défis du zoo de Beauval ».







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.







Publicité





Zone Interdite du 7 mai « Plus grands, plus fous : les nouveaux défis du zoo de Beauval »

Après plus d’un an de travaux, le zoo de Beauval (Loir-et-Cher) vient d’inaugurer une nouvelle structure spectaculaire : la plus grande volière d’Europe. Haute de 36 mètres, elle accueille, sur près de deux hectares, cinq-cents oiseaux et une trentaine de mammifères, tous originaires d’Amérique du Sud. Les visiteurs vivront l’expérience entre ciel et terre, à dix mètres de hauteur, sur un réseau de passerelles et de ponts de singe. Une découverte du zoo à hauteur d’oiseaux.

Grâce à cette nouvelle attraction, Rodolphe Delord, le directeur du parc, espère bien battre son record de fréquentation de deux millions de visiteurs en 2022. Mais pour les équipes, ce chantier est un défi technique et humain car il n’existe aucune volière de cette taille. Nous avons pu suivre en exclusivité pendant un an ces travaux hors normes.

Ce projet à plus de quatorze millions d’euros a aussi une grande valeur sentimentale pour Rodolphe Delord. Il a conçu cette volière pour rendre hommage à sa mère Françoise, qui a lancé l’aventure de Beauval en 1980 en ouvrant alors un petit parc ornithologique.

Pour installer les 31 000 mètres carrés de filet métallique, le patron a recruté une Américaine, Alicia Gauthier. Cette ancienne trapéziste de 71 ans est la seule capable de réaliser à mains nues vingt kilomètres de coutures, perchée à 35 mètres de hauteur. Du jamais vu ! Une fois sa mission achevée, un grand remue-ménage s’annonce : il va falloir installer dans la volière les flamants roses, ibis, urubus à cou jaune et autres singes hurleurs. Or, il n’est jamais simple de déplacer les résidents d’un zoo, surtout les oiseaux. Comment les équipes vont-elles gérer ces transferts ? Et une fois le déménagement achevé, les nouveaux occupants de la volière parviendront-ils à cohabiter dans ce nouvel espace ?

Un défi qui ne doit pas entamer le travail au quotidien des soigneurs et vétérinaires qui veillent sur les trente-cinq mille animaux de Beauval, dont les fameux pandas ! Les stars du zoo, avec les deux petites jumelles Huanlili et Yuandudu qui viennent tout juste de fêter leur premier anniversaire.

Nous avons suivi en coulisses les équipes du zoo : organisation de l’anniversaire des pandas, soins des petits bobos jusqu’aux interventions hors-norme dont celle dans la gueule gigantesque de Sahib, un rhinocéros indien de deux tonnes, qui s’est cassé une dent…

Le bien-être et la préservation des animaux sont des missions que Rodolphe Delord a décidé de porter bien au-delà de nos frontières, à l’autre bout du globe. Nous l’avons accompagné au cœur de la forêt brésilienne, à la rencontre du fourmilier géant et du tatou, des espèces aujourd’hui menacées.

Extrait vidéo de Zone Interdite du 7 mai



Publicité





« Plus grands, plus fous : les nouveaux défis du zoo de Beauval », c’est ce soir dans « Zone Interdite » dès 21h10 sur M6.