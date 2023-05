Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2023 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion. L’émission a pour thème « Secrets, coulisses et révélations : ils vivent dans l’ombre de nos plus grandes stars ».







Publicité





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2023, « Secrets, coulisses et révélations : ils vivent dans l’ombre de nos plus grandes stars »

Aujourd’hui, Faustine Bollaert reçoit des invités qui sont les femmes et les hommes de l’ombre des plus grandes stars. Coach sportif, doublure, coiffeuse ou éclairagiste, ils côtoient au quotidien les plus grands.

Angélique a été la doublure lumière de 3 grandes actrices ! Malgré des années incroyables, elle veut désormais vivre son rêve, être elle dans la lumière ! Un témoignage à découvrir cet après-midi sur France 2 !

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2023



Publicité





Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Secrets, coulisses et révélations : ils vivent dans l’ombre de nos plus grandes stars », c’est ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.