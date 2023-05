Les Flammes : la cérémonie à suivre en direct sur 6play et W9 (liste des nommés, 11 mai 2023)

Les Flammes cérémonie 2023 – Evénement ce jeudi 11 mai 2023 sur W9 et 6play ! Pour la première fois, retrouvez, en direct du Théâtre du Châtelet, la grande cérémonie Les Flammes ce dès 21H00 sur 6play et dès 23H00 sur W9.







Née d’une initiative commune entre Yard et Booska-P, Les Flammes© est la cérémonie qui célèbre et repositionne les cultures populaires. Elle récompense les artistes, entertainers et acteur.rice.s de ces cultures.







Les Flammes 2023, les artistes invités

A la présentation, retrouvez l’actrice Fadily Camara. Et parmi les invités de cette soirée évènement : Damso, Shay, GAZO, Ronisia, Tiakola 4Keus, ou encore LIENS DU 100.

Les Flammes 2023, la liste des nommés

– La Flamme Spotify de l’album de l’année

DINOS – HIVER À PARIS

GAZO – KMT

TIAKOLA – MÉLO



– La Flamme de l’album rap de l’année

DINOS – HIVER À PARIS

GAZO – KMT

SDM – LIENS DU 100

– La Flamme de l’album Nouvelle Pop de l’année

DISIZ – L’AMOUR

TIAKOLA – MÉLO

STROMAE – MULTITUDE

– La Flamme du morceau de l’année

ZOLA – AMBER

1PLIKÉ140 – CANADA

FRESH – CHOP

AYA NAKAMURA FT. DAMSO – DÉGAINE

GAZO – DIE

ZEG P, HAMZA, SCH – FADE UP

TIAKOLA FT. RSKO – GASOLINA

JOSMAN – INTRO

DISIZ FT. DAMSO – RENCONTRE

ALONZO FT. NINHO & NAPS – TOUT VA BIEN

– La Flamme du featuring de l’année

TIAKOLA FT. HAMZA – ATASANTÉ

GAZO FT. DAMSO – BODIES

DISIZ FT. DAMSO – RENCONTRE

– La Flamme du morceau de performance rap de l’année

DOSSEH – DJAMEL

JOSMAN – INTRO

DINOS FT. AKHENATON – L’UNIVERS NE NOUS VOIT PAS DANSER

– La Flamme du morceau R&B de l’année

TIAKOLA FT. HAMZA – ATASANTÉ

RONISIA FT. TIAKOLA – COMME MOI

MADEINPARIS FT. LUIDJI – PORNSTAR MARTINI

– La Flamme du morceau afro ou d’inspiration afro de l’année

SDM FT. TIAKOLA – REDESCENDS

TIAKOLA – SOZA

VACRA – TIKI TAKA

– La Flamme du morceau caribéen ou d’inspiration caribéenne de l’année

AYA NAKAMURA FT. DAMSO – DÉGAINE

KALASH FT. MAUREEN – LAPTOP

LALA &CE FT. MAUREEN – MISE À MORT

– La Flamme de la révélation féminine de l’année

MADEMOISELLE LOU

MAUREEN

RONISIA

– La Flamme de la révélation masculine de l’année

KERCHAK

SO LA LUNE

WERENOI

– La Flamme du clip de l’année

SHAY – DA

JOSMAN – INTRO

DISIZ FT. DAMSO – RENCONTRE

– La Flamme de la cover d’album de l’année

DISIZ – L’AMOUR

JOSMAN – M.A.N. (BLACK ROSES & LOST FEELINGS)

PRINCE WALY – MOUSSA

– La Flamme du compositeur de l’année

FLEM

SHIRUKEN MUSIC

TARIK AZZOUZ

– La Flamme du concert de l’année

BOOBA – STADE DE FRANCE

DAMSO – ACCOR ARENA

LAYLOW – ACCOR ARENA

– La Flamme de l’artiste féminine de l’année

AYA NAKAMURA

LALA &CE

RONISIA

– La Flamme de l’artiste masculin de l’année

DINOS

GAZO

TIAKOLA

Les Flammes 2023, la bande-annonce