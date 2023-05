C à vous du 11 mai 2023 : Virginie Grimaldi et les invités ce soir sur France 5 (sommaire)

C à vous du 11 mai 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme tous les jours, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C à vous du 11 mai 2023 : le sommaire

🔵 📌 Dans son nouveau livre “Comment on en est arrivé là ?”, paru hier aux Editions de l’Observatoire, le journaliste Jean-François Kahn alerte sur la tentation des extrêmes. Il est l’invité de C à vous

🔵 📌 Pénurie de médicaments : le cri d’alarme de Giulia Foïs, journaliste, productrice à France Inter, dont le fils épileptique a été privé de son traitement

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Virginie Grimaldi pour son livre “Une belle vie”, paru aux Editions Flammarion

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nicolas Breneliere, chef de cuisine du “Paradis Latin” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Jean-Alphonse Richard pour son émission “L’Heure du crime” du lundi au vendredi de 14h30 à 15h30 sur

RTL; et Christophe Hondelatte pour son émission “Hondelatte raconte”, 10 épisodes à partir du 13 mai les samedis et dimanches à 20H25 sur CANAL +DOCS

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 11 mai 2023 à 19h sur France 5.



Publicité