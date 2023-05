Les mystères de l’amour du 6 mai : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 6 saison 32 en avance)

Les mystères de l’amour du 6 mai 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 6 de la saison 32 – Ce samedi soir sur TMC, comme chaque week-end, c’est un épisode inédit de votre feuilleton « Les mystères de l’amour » qui vous attend. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce samedi soir, intitulé « Nashville or not Nashville ? ».







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Les mystères de l’amour du 6 mai 2023 – résumé de l’épisode 6 saison 32 « Nashville or not Nashville ? »

Hélène est nommée directrice générale de la Fondation. Elle fait la connaissance du Docteur Bertrand qui prend ses fonctions au sein de l’organisation. Cathy est inquiète, Béatrice n’est pas rentrée de la nuit. Ingrid commence son enquête pour tenter d’aider Eve.

Les mystères de l’amour du 6 mai – les premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est les samedis et dimanches soirs, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.