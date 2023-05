Tennis Madrid : la finale dames Swiatek / Sabalenka en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Tennis Madrid ATP – finale dames Swiatek / Sabalenka en direct, live et streaming, c’est le match de tennis à suivre ce samedi soir. En finale dames du tournoi de Madrid, la numéro 1 mondiale Iga Świątek affronte la numéro 2 Aryna Sabalenka.







Un match à suivre ce soir, à partir de 18h30, sur Eurosport.







C’est une très belle finale dames qui s’annonce ce samedi soir à Madrid entre Iga Świątek et Aryna Sabalenka, respectivement numéro 1 et numéro 2 au classement WTA. Côté statistiques, les deux joueuses se font déjà affrontées 7 fois et Swiatek a remporté 5 victoires !

ATP Madrid la finale dames Swiatek / Sabalenka en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Eurosport à partir de 18h30.



Sur le site du WTA Tour, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Swiatek / Sabalenka, finale dame du tournoi de tennis de Madrid, un match à suivre ce soir sur Eurosport.