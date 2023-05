Ligue des Champions : Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Ligue des champions de football 9 mai 2023 – Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur RMC Sport et Canal+ ! Première demi-finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir. Le Real Madrid affronte Manchester City au stade Santiago Bernabéu.







Publicité





Un match à suivre dès 20h50 sur RMC Sport et Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Manchester City, actuellement en tête de Premier League, se déplace au Real Madrid, 3ème de Liga. Côtés statistiques sur les cinq dernières confrontations entre les deux clubs, Manchester City a remporté trois victoires, le Real Madrid une, et ils ont fait un match nul.

Real Madrid / Manchester City – Composition des équipes

🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior



Publicité





🔵 Manchester City (composition probable) : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri – Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish – Haaland

Real Madrid / Manchester City en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur RMC Sport et Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Real Madrid / Manchester City, demi-finale aller de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur RMC Sport et Canal+.