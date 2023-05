Un si grand soleil du 10 mai : Evan découvre le vrai visage de Laumière (résumé et vidéo épisode 1144 en avance)

Un si grand soleil du 10 mai, spoiler résumé de l’épisode 1144 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 10 mai 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Chloé n’est pas rentrée de la nuit, Robin interroge Evan. Il lui dit qu’elle dort chez son amie Aurélie mais elle ne répond pas à ses appels et ses messages. Robin lui demande s’ils vont se séparer, Evan lui assure que ça va s’arranger. Il lui demande de lui faire confiance. Une fois Robin parti, Evan essaie encore d’appeler Chloé mais il tombe sur sa messagerie.







Chloé confie à Aurélie qu’elle est en colère contre Robin et en même temps elle a très envie de revoir Marc. Aurélie lui dit qu’elle va devoir prendre une décision. Elle ne peut pas continuer à fuir Evan.



Louis s’est pris la tête avec Kira, il se confie à Marc. Il a fait des recherches sur Tip Green, il lui dit que c’est de la vente pyramidale. Il lui dit que c’est puni par la loi mais elles sont prises au piège dans le système. Au lycée, Thaïs et Kira parlent encore de Tip Green. Louis leur parle de ce que son père a trouvé mais elles refusent de l’entendre. Kira lui dit qu’il est jaloux de Jules.

Elisabeth appelle Evan, elle lui conseille de recadrer sa femme. Evan retrouve Laumière, il est désolé et Laumière lui dit être passé à autre chose. Evan dit que Chloé n’est pas comme ça d’habitude mais Laumière fait des remarques sexistes. Davia entend et bouillonne…

Robin se confie à Louis sur ses parents. Louis lui parle des avantages des parents divorcés, mais Robin n’a pas du tout envie que ses parents se séparent.

Alix est avec Marc, qui ne va pas bien et ne fait que penser à Chloé. Alix est certaine qu’elle doit lui manquer et qu’elle reviendra forcément.

Jules est avec Thaïs et Kira. Il remarque que Kira n’est pas dans son assiette, elle lui pose des questions sur les critiques sur les réseaux sociaux. Jules la manipule et dit que ça vient des laboratoires pharmaceutiques. Thaïs doit aller au resto, elle les laisse seuls. Jules fait que sourire à Kira… Il la drague ouvertement et Kira lui rappelle qu’elle a un mec.

La dame de la cantine est venue voir Thaïs, elle n’arrive pas à vendre. Elle lui conseille de trouver d’autres ambassadrices pour rentrer plus vite dans ses frais. Elle lui propose d’organiser un apéro au resto de son père.

Chloé et Evan se retrouvent. Evan lui demande quand elle va rentrer à la maison, elle ne sait pas. Chloé aimerait qu’elle continue son projet en restant lui-même, sans Laumière. Elle s’énerve et décide de s’en aller. Chloé appelle Marc et va le retrouver !

VIDÉO Un si grand soleil du 10 mai extrait, Chloé fait un scandale

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.