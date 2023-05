Love Island du 9 mai : et les éliminés sont... (résumé + replay épisode 14)

Love Island épisode 14 du mardi 9 mai – Place à l’épisode 14 de Love Island ce mardi soir. Dès le début de l’épisode, on apprend alors que l’Islander sauvé est Sergueï. Perrine est aussi sauvée. Ce sont donc Simon et Jasmine qui sont éliminés. Perrine est choquée est déçue que les filles aient éliminé Simon et qu’elles les aient séparés !







Publicité





C’est la journée des défis du public dans Love Island et par exemple Perle et Valentin, eux, n’ont pas le droit de se toucher ni de se parler pendant toute la journée. A chaque fois qu’ils ne le respectent pas, deux islanders doivent manger du piment ! Perle et Valentin s’embrassent plusieurs fois, ça énerve tout le monde…







Publicité





Anna et Camille doivent passer 2h ensemble et contre toute attente, ces deux là se réconcilient ! Camille enchaine ensuite en allant voir Sergueï. Elle lui demande d’être plus expressif et Sergueï la prend dans ses bras. Il dit qu’ils ont un bon feeling.

Une soirée spéciale rythme cardiaque s’annonce ! Les islanders font monter la température et Issam essaie encore de s’approcher de Ludivine.



Publicité





Quelqu’un fait son arrivée à la villa : un nouvel islander ! Il s’appelle Jordan. Et ça s’annonce tendu avec Sergueï et Gabriel… Anna va partir en date avec le nouveau demain !

Love Island, le replay du 9 mai

Si vous avez manqué l’épisode 14 ce mardi 9 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 10 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 15.