« Mariés au premier regard » du 15 mai 2023 : ce qui vous attend dans l’épisode 9 ce soir sur M6

« Mariés au premier regard » du 15 mai 2023 – Ce lundi soir et comme chaque semaine, M6 continue de diffuser la saison 7 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd'hui, la suite des histoires entre Maximilien et Estelle, Léa et Emmanuel, ainsi qu'Anthony et Laura.







Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 15 mai, au programme ce soir

🔵 La discussion entre Bullent et Maximilien va laisser le jeune homme septique et sur ses gardes, avec une question dont dépend son bonheur tout entier. Estelle sera-t-elle capable de s’émanciper de l’omniprésence de son père pour vivre pleinement son histoire ?

🔵 L’heure du retour en France approche pour Léa et Emmanuel. Et c’est à deux qu’ils vont commencer leur vie au quotidien. Un retour à la réalité qui ne va faire que renforcer l’évidence de leur amour, au delà de tout ce qu’ils avaient pu imaginer.

🔵 Anthony découvrira le contenu de la lettre écrite par cette inconnue qu’il épousera dans quelques semaines. Laura lui a écrit pour lui annoncer avoir été victime d’un AVC qui l’oblige à reporter le mariage de plusieurs semaines. Mais les experts vont à leur tour faire une terrible annonce à la jeune femme…

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 7

Chaque année de plus en plus de célibataires expriment leur confiance en la science pour trouver l’amour. Pour la saison 7 de “Mariés au premier regard”, plus de 25 000 personnes ont déposé leur candidature pour se marier au premier regard. Cette saison, les 14 participants sélectionnés se sont livrés comme jamais : nous allons vibrer avec eux, partager leurs sentiments, leurs joies, leurs doutes, mais aussi leurs interrogations.

Plus que jamais, cette nouvelle saison réserve des surprises ! Les experts devront faire face pour la première fois à des demandes exceptionnelles de la part des participants et de leurs familles ce qui donnera lieu à des séquences inédites dans le programme. Et pour un couple, rattrapé par la réalité de la vie, l’expérience ne va pas se passer comme prévu. Alors sur 7 couples formés, combien se diront oui le grand jour ?



Extrait vidéo du 15 mai

« Vous habitez Perpignan, Estelle habite à Alès… » : le papa d’Estelle fait part de ses inquiétudes à Maximilien !

