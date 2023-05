Bardot : vos épisodes ce soir sur France 2 (15 mai 2023)

Bardot au programme TV du lundi 15 mai 2023 – Ce lundi soir, France 2 poursuit la diffusion de la série « Bardot ». Une série évènement qui retrace le destin extraordinaire de Brigitte Bardot, icône française et figure incontournable du 7e art, de son tout premier casting à 15 ans au tournage de « La Vérité de Clouzot », 10 ans après.







A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 15 mai 2023

Épisode 3 – La Madrague

1957. Brigitte enchaîne les tournages. Elle parvient à faire rentrer à Paris Jean-Louis, stationné en Allemagne, pour y terminer son service militaire près d’elle. Un appel de son idole, le chanteur Gilbert Bécaud, l’enchante. Après une émission de télévision, les deux stars ont un coup de cœur. Se sentant trahi, Jean-Louis quitte Brigitte. L’actrice entame alors une liaison avec Bécaud alors qu’elle tourne aux côtés de Jean Gabin dans « En cas de malheur » de Claude Autant-Lara. L’entourage de Brigitte a peur du scandale car le chanteur est un homme marié.

Épisode 4 – Le Papillon

1959. Sur le tournage de « Babette s’en va-t-en guerre », Brigitte entame une liaison avec le jeune comédien Jacques Charrier. Eperdument amoureux, ce fils de colonel présente sa partenaire à ses parents. Contrairement à lui, Brigitte n’a aucune envie de fonder une famille et d’avoir un enfant. Quand elle apprend qu’elle est enceinte, elle appelle Christian Vadim au secours et espère à nouveau avorter. Mais personne n’ose toucher celle qui est devenue Brigitte Bardot. Prisonnière de sa grossesse, elle se résout à annoncer à Jacques qu’elle est enceinte.



Bardot, les interprètes

Avec notamment : Julia de Nunez (Brigitte Bardot), Victor Belmondo (Roger Vadim), Géraldine Pailhas (Toty – Anne-Marie Bardot), Hippolyte Girardot (Pilou – Louis Bardot), Yvan Attal (Raoul Levy), Anne Le Ny (Olga Horstig), Louis-Do de Lencquesaing (Henri-Georges Clouzot), Laurent Stocker de la Comédie Française (Pierre Lazareff), Laure Marsac (Christine Gouze-Renal), Oscar Lesage (Jacques Charrier), Noham Edje (Jean-Louis Trintignant), Jules Benchetrit (Sami Frey), Fabian Wolfrom (Sacha Distel), Giuseppe Maggio (Enzo), Mikaël Mittelstadt (Gilbert Bécaud), Valentina Romani (Peggy), Jean Franco (Alain), César Chouraqui (Christian Marquand), Lou Gable (Mijanou Bardot), Bernard Murat (Le Boum – Leon Mucel)…

Bardot – le synopsis

BARDOT, c’est l’histoire d’une jeune fille qui, comme toutes les autres, cherche l’amour et la réussite mais dont les rêves se fracassent contre l’hystérie qu’elle déchaîne.

Brigitte Bardot, petite fille du 16e arrondissement de Paris à l’éducation stricte, se trouve laide et se sent mal aimée. Elle va grandir, s’émanciper, braver tous les codes grâce à sa rencontre avec son premier amour Roger Vadim. En 1956 la sortie du film de ce jeune homme, “Et Dieu… créa la femme”, dont Brigitte est l’héroïne, provoque une révolution sexuelle mondiale dont elle devient l’icône.

Bardot assume sa sexualité, ne veut être ni une bonne épouse ni une mère de famille. Elle se permet de choisir ses hommes, de s’habiller et de se déshabiller comme elle l’entend, de dire ce qui lui passe par la tête. Cette liberté sans faille la propulse dans l’œil médiatique et déchaîne autant de haine que d’adoration.

Elle devient la muse d’une parenthèse enchantée, d’une époque où les pulsions irrépressibles sont enfin libérées. Elle est la première star française dont l’image franchit toutes les frontières, influence toutes les modes, et crée une onde de choc qui atteint jusqu’aux villages les plus reculés de la planète.

Le destin extraordinaire de cette jeune femme, conte de fées qui vire parfois au cauchemar, dresse aussi le portrait d’une époque : la France de l’après-guerre qui passe du noir et blanc à la couleur, qui se gorge d’insouciance, de plaisir et de soleil dans ce nouveau paradis qu’est Saint-Tropez et dont Bardot devient la déesse.