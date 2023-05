N’oubliez pas les paroles : Laurène chute ce soir ! (6 mai)

N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2023, 17 victoires pour Laurène – Laurène a chuté ce samedi soir dans le jeu musical quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». La maestro a signé deux nouvelles victoires mais sans remporter le moindre euro aujourd’hui !

Laurène reste donc à 74.000 euros de gains en 17 victoires.







La maestro, désormais en course vers la barre des 100.000 euros, n’a pas réussi à gagner d’argent sur les deux émissions de ce soir. Elle est retombée à zéro sur chaque émission et n’a donc pas eu de gain !

Elle sera de retour lundi soir aux côtés de Nagui dans « N’oubliez pas les paroles » pour tenter de continuer et faire monter son compteur.

N’oubliez pas les paroles du 6 mai 2023, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de samedi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.