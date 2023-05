Mort de Michel Cordes : le voisin qui l’a retrouvé témoigne, « il n’avais pas le moral »

Mort de Michel Cordes – C’est hier que Michel Cordes, acteur emblématique de la série « Plus belle la vie » a été retrouvé mort dans sa villa près de Montpellier. Son corps sans vie a été retrouvé par ses voisins, aux côtés d’une arme à feu.







Et si une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de l’acteur de PBLV, il semblerait que ce soit un suicide et le témoignage de l’un de ses voisins va dans ce sens.







Michel Cordes était déprimé et il aurait laissé trois lettres

« Les volets étaient fermés depuis deux jours. Avec ma femme et une voisine, nous sommes allés voir ce qui se passait. » a expliqué, Loïc, un voisin de Michel Cordes au Parisien. Ils ont découvert trois lettres : une pour sa fille, une pour la police et une pour l’administration fiscale.

« Ces derniers temps, il était moins bavard. Lorsque je le croisais, il ne tenait plus la conversation. (…) Il disait qu’il n’avait pas le moral. Qu’avec sa compagne, il s’était séparé et qu’elle comptait bien plus que tout » a confié le voisin de l’acteur.



Michel Cordes avait retrouvé l’amour l’an dernier

Agé de 77 ans, Michel Cordes s’était confié en octobre dernier au moment de quitter « Plus belle la vie ». Il semblait heureux et voulait profiter avec sa nouvelle compagne.

« Je viens de rencontrer ma compagne, tout juste retraitée. Donc, on se dit qu’on va profiter. À moins qu’on me propose un projet théâtre intéressant » avait-il déclaré au Parisien.

Rappelons que son personnage de Roland Marci est mort place du Mistral en octobre dernier, un mois avant le clap de fin de la série de France 3.