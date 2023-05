Plus belle la vie : mort de Michel Cordes par arme à feu

Plus belle la vie, décès de Michel Cordes – Une bien triste nouvelle ce soir pour les nombreux fans de la série « Plus belle la vie ». Michel Cordes, alias Roland Marci, est mort ce vendredi 5 mai 2O23. Il avait 77 ans et une arme à feu a été retrouvé près de son corps sans vie aujourd’hui dans sa villa située à Grabels près de Montpellier.







On ne connait rien des circonstances de la mort de l’acteur à ce stade, la gendarmerie a ouvert une enquête pour « recherches des causes de la mort », selon les informations de Midi Libre.







C’est vers 15h que le corps sans vie de Michel Cordes a été retrouvé ce vendredi à son domicile. Le comédien n’avait aucune trace de coup et une arme a été retrouvée à côté de lui. Meurtre ou suicide ? L’enquête et l’autopsie en diront plus.

C’est tous les fans de « Plus belle la vie », série dans laquelle Michel Cordes a joué du lancement en août 2004 jusqu’à la mort de son personnage en octobre dernier, qui pleurent sa disparition ce soir. Roland Marci restera sans conteste le personnage phare du feuilleton marseillais.



