Love Island du 5 mai : le public va éliminer 2 islanders (résumé + replay épisode 11)

Love Island épisode 11 du vendredi 5 mai – Place à l’épisode 11 de Love Island vendredi soir. Entre Edgar et Cindy, rien ne va plus. Mais Edgar finit par proposer à Cindy de faire la paix… Cindy a beaucoup de mal à accepter qu’Edgar soit avec Camille et elle doute de sa sincérité.







Publicité





Simon se colle à Perrine, qui lui rappelle que c’est la place de Simone. Pendant ce temps là, Anna et Gabriel sont dans la private room. Et contre toute attente, ils se disputent !







Publicité





Le lendemain au réveil, Cindy dit qu’elle pardonne mais elle provoque Edgar… Gabriel confie à Edgar qu’ils se sont disputés avec Anna et qu’il est refroidi. Anna parle à Cindy, elle pense que Gabriel est attiré par Camille et elle se méfie.

Les islanders reçoivent un message : un jeu de vérité, « tarte, bague ou bisou ». Egdar reçoit des tartes ! Camille embrasse Gabriel, ça énerve Anna. Elle se venge en embrassant Simon ! Et ça tourne mal entre Ludivine et Issam… Gabriel embrasse Camille à son tour !



Publicité





Après le jeu, Camille fait beaucoup parler… Anna décide de lui parler pour mettre les choses au clair. Cindy s’invite dans la discussion, Camille leur assure ne pas être intéressé par Gabriel même s’il lui plait physiquement. Et chez les garçons, les candidats sont nombreux pour Camille. Sergueï et Simone sont sous le charme.

Soirée « sous l’océan » à la villa. Camille en profite pour s’attaquer à Gabriel… Cindy reçoit un message du public : on lui demande d’être moins impulsive car Edgar est sincère avec elle. Ludivine a un message : le public pense qu’elle fuit ses sentiments avec Issam. Elle répond être pudique.

Perrine et Simon se rapprochent encore. Et Sergueï va vers Camille… Elle n’a pas l’air réceptive et regarde Gabriel. Elle vient ensuite le chercher pour discuter. Ils se plaisent et Gabriel confie qu’il y a un feeling. Mais il ne veut pas faire de mal à Anna. Sauf qu’en retournant avec les autres, Gabriel se dispute avec Anna.

Les islanders ont un message : la prochaine élimination aura lieu bientôt ! C’est 2 islanders qui seront éliminés et c’est le public qui va décider qui sera en danger. Ils sont tous sous le choc ! Camille veut qu’Anna parte.

A vous de voter dès maintenant sur l’Appli Love Island !

Love Island, le replay du 5 mai

Si vous avez manqué l’épisode 11 ce vendredi 5 mai 2023, sachez que l’émission est disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous dimanche 7 mai, à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 13 !