Quotidien du 17 mai 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 17 mai 2023, les invités – Ce mercredi et comme tous les soirs sur TMC, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.







Publicité





Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Publicité





Quotidien du 17 mai 2023 : les invités

➤ Antoine Leaument, député LFI

➤ Delphine Minoui, journaliste

➤ Virginie Efira, actrice pour le film « L’amour et les forêts », en salles le 24 mai et présenté au Festival de Cannes. Il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Eric Reinhardt publié aux éditions Gallimard.

Synopsis du film : Quand Blanche croise le chemin de Gregoire, elle pense rencontrer celui qu’elle cherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l’emportement. Le couple déménage, Blanche s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle, s’ouvre à une nouvelle vie. Mais fil après fil, elle se retrouve sous l’emprise d’un homme possessif et dangereux.



Publicité





Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mercredi 17 mai 2023 à 19h20 sur TMC.