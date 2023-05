« Burger Quiz » : les invités du 17 mai avec Alain Chabat (VIDEO)

« Burger Quiz » : les invités du 17 mai 2023 – Ce soir à la télé, Alain Chabat vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de « Burger Quiz ». Il s’agit d’une rediffusion mais c’est une valeur sûre pour passer une bonne soirée à rire !







Rendez-vous ce mercredi 17 mai 2023 dès 21h25 sur TMC mais aussi en replay et streaming sur MYTF1/TMC.







Un service exceptionnel orchestré de main de maître par le seul et l’unique Alain Chabat ! Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions. L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de « Miam ». Pour cela, une série de 4 manches « alléchantes » : « Les Nuggets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et « L’Addition » avec son mythique « Cheesebuzzer ». Le premier trio à totaliser 25 « Miam » affrontera la dernière épreuve « Le Burger de la Mort ». A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…

« Burger Quiz » : les invités du 17 mai 2023

Et pour ce service exceptionnel de « Burger Quiz » Alain Chabat recevra Gilles Lellouche, Guillaume Canet, Pierre Niney et Marina Foïs.



Extrait vidéo de « Burger Quiz » du 17 mai

Histoire de se mettre déjà dans l’ambiance, voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir !